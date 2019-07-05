Пошла по наклонной? «Клоны» одежды от Беллы Потёмкиной обнаружили на Aliexpress

Сегодня, 11:00

Разница — только в цене, полагают пользователи сети.

В мечтах уважающей себя женщины есть крутые дизайнерские платья от Беллы Потёмкиной, Александра Васильева и других. Но такие покупки бьют по карману, и сильно не «раскошелишься», поэтому остаётся только вздыхать. На самом деле всё оказывается намного прозаичнее: «клоны» всемирно известной одежды от Потёмкиной обнаружили на Aliexpress.

В числе их оказались её лучшие наряды. Например, длинное платье в крупную клетку, которая выполнена кружевными лентами, имеет воздушные рукава и закрытую область груди. Такая же модель была найдена в китайском магазине, которая отличалась от дорогой «копии» только расцветкой и чуть большим вырезом.

Также можно взглянуть на следующий наряд Беллы Потёмкиной — представляет собой привлекательный леопардовый топ и кожаные штаны с высокой талией. И «копию» такой модели можно найти на Aliexpress. Верх почти идентичен, разница в том, что здесь вместо брюк юбка. К слову сказать, второй вариант выглядит лучше, изящнее сидит на модели.

В качестве заключения стоит обратить внимание на ещё одно платье. Блестящий наряд тёмных оттенков, сзади у него пышный «хвост», спереди — мини-юбка. Безлямочная модель приталена, есть кожаный пояс. Наряд «топорный», «копия» в разы лучше — платье выполнено из тонких тканей, поэтому хорошо прилегает к телу, «хвост» эффектно развивается на ветру.

Вывод неутешительный: мало того, что дизайнеры копируют «дешёвые» модели, так и некоторые из платьев получаются гораздо хуже оригинала. Такой явный подлог вызывает только негодование — выходит, и Белла Потёмкина пошла по наклонной?