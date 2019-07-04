Стрельба глазами наповал: 5 трендовых make-up для «зеркала души»

Вчера, 18:20

Старую косметичку можно не выбрасывать - в ней осталось много полезного для этого лета.

Стилисты и визажисты в один голос уверяют – тренды 2018 оказались живучими. Большинство из них остается модной фишкой и для лета 2019-го. Поэтому девушкам лучше запастись блокнотиками и ручками и записывать полезные советы о том, какие 5 трендовых make-up для «зеркала души» будут актуальны в этом сезоне.

Однако стоит напомнить всем представительницам прекрасного пола о том, что тренды и антитренды – понятия условные. Иногда моду может создать «хорошая девочка Лида», а не какой-нибудь последователь Ив Сен Лорана и Картье. И все же…

В этом сезоне настоящим «писком» стал акцент на нижнее веко. Этот прием прижился в 2018-м и будет в тренде еще лет несколько. Именно макияж на нижнем веке усиливает таинственность взгляда и помогает создать образ «женщины-загадки». Единственный минус этого тренда – он визуально уменьшает глаза. Поэтому, если природа не наградила «взглядом трепетной лани», лучше от этой новинки отказаться.

Следующим трендом стилисты провозгласили матовые тени. Несмотря на то, что они по цвету и текстуре напоминают школьные мелки, их использовали модели для презентации коллекций Gabriela Hearst, Peter Pilotto и Byblos. Хоть и есть в них некая претензия на богему, но косметологи рекомендуют. Глиттеры снова в фаворе. Как говорится: «Ура, товарищи!», ведь девиз этого сезона «Сияй с нами, сияй, как мы, сияй лучше нас!». Титулованные марки буквально осыпают девушек блестками по всему лицу и телу. К примеру, дизайнерский дом Valentino украсил мерцающими пайетками губы модели. А модель, рекламирующая бренд L’Oréal Paris во время Le Défilé, на подиуме появилась со старыми-добрыми «кошачьим глазами».

В моде розовый! Мы раньше писали о том, что розовый цвет начинает доминировать в одежде, а теперь он завоевал место в палитре теней для глаз. Большая популярность (и то не факт) у него была только в конце 80-х. Модные дома наперебой раскрашивают веки моделей в розовый. С таким необычным макияжем уже заметили красоток Badgley Mischka, Vivienne Hu, Genny и Giorgio Armani. Стилисты не ограничивают в использовании розового нюда ни одну барышню, однако самое удачное сочетание будет у этого цвета с зеленой радужкой.

И последний, но только по списку – тренд широких стрелок. И если девушка решила использовать этот прием в макияже, то ей следует помнить – стрелки должны быть цветными и сверкающими. Впрочем, в этом году мастера make-up советуют побольше экспериментировать, чтоб если уж и велась стрельба глазами, так сразу наповал. И еще – брови-шнурочки опять входят в моду. Доказано Gucci.