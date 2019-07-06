2500 рублей в помойку. Дорогое ламинирование бровей «слезло» через сутки с водой

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Брови ещё и чесались четыре недели после «чудо-состава».

Ламинирование ресниц и бровей сравнительно недавно появились в бьюти-практике. Некоторые посетительницы салонов отдают предпочтение наращиванию или ботоксу ресниц. Но что делать с бровями? Обычная покраска не всегда устраивает, а на ветру брови безбожно пушатся и растрепываются. Именно на борьбу с этим и направлено ламинирование. Эффект как от геля для бровей, только его не надо наносить каждый день, а просто просыпаться «сразу красивой». Ведь именно такие обещания дают мастера. А что на самом деле?

Девушка, посетившая процедуру ламинирования заявила, что выбросила 2500 рублей в помойку, а дорогое ламинирование «слезло» через сутки с водой. Она просто умылась утром и эффекта как не бывало. Стало даже хуже и пришлось тратить время, чтобы уложить и без того непослушные волоски. Естественно, что салон никак не отреагировал и деньги не вернул. Стоит отметить, что «чудо-состав» также подарил девушке зуд бровей на 4 недели. Неизвестно, что с нанесенным веществом не так, но «чесотка» после него – это уж точно ненормально.

Цвет, к счастью, на светлых бровях продержался достаточное количество времени, но девушка больше не вернется в салон на ламинирование уж точно.

Возможно, сыграли роль неопытность мастеров или некачественный продукт, но такой исход процедуры точно не то, чего ждет клиент за такие деньги. Необходимо отвечать за качество и уже потом ставить ценник. Ведь что за 700 рублей, что за 2500 должен быть обещанный эффект, иначе – мошенничество.