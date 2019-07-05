«Глаза чуть не разъело!»: Россиянки выбрали худший крем против морщин вокруг глаз

Сегодня, 19:00

Avon, Oriflame и Mary Kay поучаствовали в «разборе полетов».

Путем проб и ошибок, огромных денежных трат и разочарования, россиянки выбрали худший антивозрастной крем против морщин вокруг глаз.

Худшей по версии экспертов стала косметика бренда Avon. Девушки, которым немного за, и которые не хотят терять свою красоту, решили воспользоваться разрекламированной сывороткой-корректором стоимостью более 800 рублей за 15 мл.

«Глаза чуть не разъело!», «Осторожно! Ищите альтернативу», «Точно не для чувствительных глаз», - так они отозвались о средстве, не дающим абсолютно никакого эффекта в борьбе с возрастными морщинами.

Изъян был найден и в шведской косметической марке Oriflame. Россиянки согласились, что есть случаи, когда крем для кожи вокруг глаз против морщин NovAge Ecollagen действительно дает отменный результат. Однако, подходит он далеко не для каждого типа кожи. Увы, производители об этом не предупреждали.

Из трех выбранных каталожных экземпляров самые лучшие отзывы получил бренд Mary Kay. Обновляющий крем Volu-Film, конечно, поражает своей ценой в 2500 рублей за 14 мл, однако, похоже, что он единственный достойный вариант борьбы с морщинами среди конкурентов своей категории. По крайней мере, об этом можно судить по положительным отзывам россиянок.

Искать свой крем нужно с осторожностью, не пренебрегая визитами к косметологу, который уж точно поможет в правильном выборе средства против морщин. Это позволит оставаться красивой в любом возрасте, а главное - здоровой.