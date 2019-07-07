Лучше быть лысой – «Имидж студия Дениса Осипова» уничтожила клиентке волосы

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Непрофессионализм мастеров проявился с первых минут окрашивания.

Один из самых популярных в России салонов красоты «Имидж студия Дениса Осипова» продолжает тонуть в океане негатива от недовольных клиентов. Очевидно, заслуженно. Студия славится мастерами, которые пытаются создать дружественную атмосферу, конвейерным типом обслуживания (когда клиент переходит из рук в руки для каждой новой процедуры), а также неординарностью, благодаря чему к ним обращается молодёжь в надежде получить самые необычные переливы цветов.

Результатом такой работы для жительницы Санкт-Петербурга стали уничтоженные в студии волосы. Причина такой реакции неизвестна, поскольку материалы, использованные при покраске, женщина прекрасно переносит. Вероятно, имела место халатность и забытая на голове краска. Антоцианин, который использовали в работе, едкий и сильно впитывается в кожу, от чего клиентку, кстати, не защитили. Чем ярче впитавшиеся пятна, тем дольше антоцианин держали на волосах, говорят эксперты.

Что стало с самим волосами, видно на фото. По словам пострадавшей женщины, они стали ломаться ещё в руках «мастера». Не способны их спасти две недели усердного лечения. А предотвратить выпадение удалось только маслами и масками, которые, в итоге, вымыли краску. Хотя, с таким ужасом жить, лучше быть лысой, опечалено признаёт клиентка.

Этот отзыв перекликается с десятками других, в которых клиенты жалуются на многие грехи сотрудников «Имидж студии Дениса Осипова». Если проследить хронологию, можно заметить, что салон постепенно исправляет ситуацию и повышает качество обслуживания, или же банально пустует без клиентов. Опытные клиентки уверяют, что дела пошли под откос, когда бизнес получил признание, а сам Осипов, перестав массово стричь, не справился с управлением. Поэтому преображаться в этом салоне лучше в руках «топ-стилистов».