«Л’Этуаль», очнись! «Иль де ботэ» устроил грандиозную распродажу люксовой косметики

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Популярная сеть магазинов завоевывает россиянок не только ассортиментом, но теперь и ценами.

«Иль де ботэ» однозначно лидер на территории России в розничных продажах косметики и парфюмерии. Как видно из предложенных акций, магазин не намерен терять первенство. Пока у других магазинов период отпусков и затишье, «Иль де ботэ» решил взбодриться, и устроил грандиозную распродажу люксовой косметики.

Все познается в сравнении. К примеру, «Л’Этуаль» сейчас неслабо отстает от «Иль де ботэ». Румяна люксового бренда CLARINS Blush Prodige вместо 2900 рублей предлагаются в «Иль де ботэ» всего за 1740 рублей. На фоне такого выгодного предложения цена 2849 рублей на «Л’Этуаль» выглядит просто смешно.

Хорошая новость и для тех, кто планировал этим летом обзавестись новым ароматом. DOLCE&GABBANA LIGHT BLUE 25 мл стоит 3493 рубля в «Иль де ботэ», а у известного конкурента 4949 рублей. «Л’Этуаль», очнись!

Грандиозная распродажа люксовой косметики коснулась и некоторых бюджетных, но очень качественных средств. Например, удлиняющая и разделяющая тушь L'OREAL PARIS Telescopic. «Иль де ботэ» предлагает ее за 631 рубль вместо 830, тогда как «Л’Этуаль» немного «тупит» и продает тушь за 699 рублей. Прибыль на таких ценах сделать наверняка сложно.

Неизвестно, чем обусловлено такое затишье у «Л’Этуаль». Летом все онлайн и оффлайн магазины кишат скидами. Это неудивительно, ведь женщины ездят в отпуск, а перед таким событием грех не купить новенькую помаду или бронзер под будущий загар. «Иль де ботэ» и раньше вырывались вперед благодаря люксовым брендам, которых у конкурентов просто нет. Теперь с этой распродажей они наверняка захватят рынок.

Кроме бешеных скидок «Иль де ботэ» готов весь июль доставлять товары бесплатно по России. Самое время попробовать недосягаемые дорогостоящие продукты, которые раньше только «валялись» в виш-листе.