Маникюр, пропитанный слезами: Мастер гель-лака заразил москвичку грибком

Сегодня, 13:00

Каждая девушка рискует подхватить болезнь ногтей из-за недобросовестных сотрудников салона, считает пострадавшая.

Гель-лак считается одной из самых популярных салонных процедур. Многие девушки ценят удобство услуги. Ведь сидишь на процедуре всего 1,5-2 часа и не мучаешься каждый день с маникюром. Все для людей! Однако, и здесь недобросовестные специалисты умудрились испортить «всю малину».

Одна из клиенток данной процедуры рассказала, как мастер-гель-лака заразил ее грибком. Причем два раза. По ее словам, она заметила пятно на ногте после снятия гель-лака на большом пальце ноги. Мастер не придала этому значения и сообщила, что клиентка просто носит неудобную обувь, вот ноготок и пожелтел. Однако, это продолжалось целый год и ноготь уже начал крошиться. Девушка забила тревогу и оказалось, что она заражена грибком. Позже стало известно, что и ноготь на руке был также инфицирован. Как получилось, что москвичку так легко заразили столь неприятной инфекцией? По словам клиентки, после того, как на вылечилась от грибка – она снова пошла в салон на гель-лак. И там уже сомнений быть не могло – заразил ее именно мастер в салоне. Как это произошло? Да очень просто, считает пострадавшая. Видимо, специалист на глаз просто не может отличить онихолизис (обычное отслоение от ногтевого ложа) и грибок ногтя. Ведь для этого нужны анализы. И вот приходит девушка с грибком – ей говорят, что все в порядке – а потом зараженная кисточка идет «по рукам».

Нужен ли маникюр, пропитанный слезами, решать только клиенткам, но стоит быть осторожными в подборе мастеров и салонных процедур. Поток там немаленький и риск «подхватить» чего-нибудь резко возрастает.