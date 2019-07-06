Французы или итальянцы? Yves rocher и Bottega Verde сошлись в «битве века» за кожу

Вчера, 23:38

Растительная косметика плотно прижилась в жизни россиянок.

Порою сложно бывает подобрать косметику по себе, она может не подойти или, например, не устроит соотношение цены-качества. В последнее время производителей в данной сфере стало великое множество, и, что скрывать, некоторые из них мухлюют. Эксперты советуют выбирать растительную косметику, которая действует намного эффективнее.

Но и здесь выбор большой, даже ориентируясь только на натуральные ингредиенты, можно ошибиться. В числе производителей стоит отметить Yves rocher и Bottega Verde, которые сошлись в «битве века» за красивую кожу. Но при этом сказать однозначно, кто победит в итоге — французы или итальянцы — нельзя из-за особенностей продуктов.

Если рассматривать фирму Yves rocher, то у неё есть много качественных продуктов. Например, крем для лица Hydra Vegetal не содержит красителей и парабенов. Будет полезен для глубокого увлажнения кожи. Основной ингредиент - Карпобротус Эдулис — выращивают во Франции. За такое «волшебное воздействие» производитель требует и цену соответствующую — 990 рублей.

Что касается продукции Bottega Verde, то по практически аналогичной цене Yves rocher, итальянский производитель предлагает увлажняющий крем Crema gel idratante. Средство позволяет нейтрализовать признаки стресса кожи, уничтожить токсины. Содержит в себе экстракты яблока и киви. Покупатели отмечают качество товара, оставляют положительные отзывы: «приятная текстура», «люблю эту марку». Но стоит быть осторожным: натуральные компоненты могут вызвать аллергию на чувствительной коже.

Качество натуральной косметики высокое, но, попробовав косметику двух брендов, каждому индивидуально можно выбрать то, что нравится больше. Здесь стоит учитывать и личные предпочтения, и особенности кожи.