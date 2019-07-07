Dove VS Macadamia — Популярные маски для волос сразились за первенство

Сегодня, 11:17

Оба средства пользуются дикой популярностью среди россиянок.

Популярные маски для волос, широко представленные в продаже на российском рынке красоты, сразились за первенство. Восстанавливающая маска для поврежденных волос Dove от британской компании Unilever выступила против американского бренда Macadamia Natural Oil.

Интересно отметить, что первый экземпляр весьма уступает Macadamia в ценовой категории. Купить Dove Repair Therapy в России можно всего за 300 рублей. Однако, так ли маска хороша, как ее описывают производители? Эксперты на собственном опыте испытали «интенсивное восстановление» - и вот, что получилось.

Некогда изумительная восстанавливающая маска для волос Macadamia Natural Oil Deep repair masque чаще стала попадать в черный список россиянок. Недовольство девушек вызывает в первую очередь ее дороговизна. В России маска стоит в пределах от 3-х до 4-х тысяч рублей. За такую сумму средство должно быть изумительным и отвечать все ожиданиям. Однако, увы. Оказывается, эффект после нее чуть лучше, чем от обычного бюджетного бальзама.

Красивые волосы требуют качественного ухода. Прежде чем выбирать средство для восстановления или придания объема шевелюры, следует внимательно изучить состав и реальные отзывы покупателей. Ведь, как оказывается, дорогое — не всегда качественное.