С чего начинается отпуск: Блогер назвала 7 пунктов, чтобы избежать набитого под завязку чемодана

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Заметки станут настоящим спасением для дам с синдромом «а вдруг пригодится».

Первый месяц лета пронесся как одно мгновение. Однако впереди еще два, поэтом пчелкам-труженицам пора понемногу собирать вещи в долгожданную поездку. Блогер назвала 7 пунктов, чтобы избежать набитого под завязку чемодана.

Культурная программа: больше пляжа или городского отдыха?

Первое, с чего начинается отпуск, это определение своих целей и желаний. Нужно понять, предполагает ли отдых походы в рестораны и на экскурсии. Если да, то придется немного заморочиться с нарядами. Если же стоит цель поваляться на пляже и вдоволь накупаться, то обилие платьев, брюк и блузок будет в чемодане лишним.

Страна и ее обычаи

Этот важный пункт нужно распечатать и повесить на стену, ведь далеко не во всех курортных местах женщинам позволено оголяться. Блогер напоминает, что в случае с мусульманскими странами одежды может понадобиться больше, чем, например, во время отпуска в Крыму.

Длительность отпуска и погода

Будет ли чемодан набит под завязку, во многом зависит от климатических условий в выбранной стране. Также, нужно грамотно продумать количество вещей, исходя из продолжительности отпуска.

Вид транспорта

Блогер напоминает: если речь идет о самолете, набор вещей в рюкзак и в чемодан существенно отличатся! Грамотное распределение вещей с учетом вида транспорта не испортит ни настроение, ни сам отпуск.

Максимальный комфорт в дороге

Какой бы вид транспорта не был выбран для путешествия, главное – правильно одеться. Например, в самолет лучше надеть футболку или свитшот, удобные брюки или леггинсы. Для ног лучше выбрать слипоны, мюли или сандалии.

Условия проживания

Блогер не советует брать в отпуск мнущиеся вещи, если условия проживания заранее неизвестны. В номере отеля есть утюг, но лучше взять что-то проще и не рисковать.

Отпускные аппетиты

Купальники уж точно не набьют чемодан под завязку! Их можно брать сколько угодно. Совет любительницам плотно поесть в отпуске: слитный купальник может сгладить недостатки фигуры после хорошего обеда.

Зная эти 7 пунктов, можно раз и навсегда избавиться от синдрома «а вдруг пригодится» при сборе вещей. В отпуске нужно отдыхать, а не таскать тяжести.