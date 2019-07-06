Всё смешалось в доме Облонских – Идеи самого трендового маникюра лета 2019

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На ногти теперь можно «лепить» всё подряд – это модно.

Лето уже наступило, новая причёска набила оскомину, платьица тоже мало радуют душу, поэтому летнее настроение многие черпают из маникюра. Тренды лета 2019-го способны поднять дух любому, поскольку описать эту вакханалию цвета можно самой известной фразой из «Анны Карениной»: «Всё смешалось в доме Облонских».

Стилисты уверяют, что это лето идеально подходит для самых безумных идей маникюра. Трендовыми цветами называют только самые яркие: оттенки синего, оранжевого, жёлтого, зелёного – самого модного цвета этого года. Обратить внимание всё ещё следует на кремовые, жемчужные, нюдовые и пастельно-розовые тона. Их рекомендуют наносить на короткие ноготки.

С ними также можно сотворить самые абсурдные вещи, которые сегодня диктует мода. Так, прекрасной идеей для летнего маникюра может быть «издевательство» над классическим френчем или омбре. Сочетать несочетаемые яркие цвета, заменять «ободок» на элементы стемпинга и прочие изощрения – топ этого лета.

Популярными остаются геометрические линии и цветы, а также возвращается техника под называнием negative space, когда поверхность окрашивается неравномерно, а некоторые участки вовсе остаются «голыми». Техника послужит хорошей заменой изжившим себя наклейкам с дерзкими фразами, портретами, зверюшками и прочими, характерными для новогоднего маникюра, художествами.