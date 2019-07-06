Чтобы кавалер не задохнулся: Топ-5 недорогих и легких духов на летний период

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Женщине необязательно применять «тяжелую артиллерию», чтобы приятно пахнуть.

Лето достаточно специфическое время в плане запахов, но каждая девушка желает оставаться приятной для своего мужчины - поэтому использует парфюмерию. Но как подобрать такие духи, чтобы кавалер не задохнулся? Вниманию представлен топ-5 недорогих и легких духов на летний период.

Итак, первым в списке можно назвать духи Franca Feretti Siesta Brocard стоимостью 990 рублей. Представляет собой свежий аромат для женщин с оттенками цитрусовых и по-летнему интересный. Используется не литрами и достаточно всего пары «пшиков», чтобы весь день приятно пахнуть.

Вторым парфюмом является Angel Schlesser Pour Elle - стоимость достигает 1000-1110 рублей за 100 миллилитров. Средиземноморская календула, красные ягоды и цитрусовый бергамот передают свежесть аромата, а яблоко и цитрус помогают запаху раскрыться.

Третью позицию занял аромат Armand Basi Sensual Red за 800 рублей. Они имеют цветочный аромат с ванилью, что позволяет запаху запечатлиться надолго и ненавязчиво напоминать о себе спутнику.

Четвертая ступенька, согласно отзывам россиянок, по праву достается Rasasi Blue Lady за 1 160 рублей. Древесно-цитрусовый парфюм удачно сочетает в себе несколько запахов так, чтобы они не были чересчур взрывными. Особенно это касается присутствия груши и белого чая. Эти ароматы могут легко сделать духи приторными, но здесь подобную проблему сумели искоренить.

И, наконец, пятый парфюм - La Perla Peony Blossom. Он позволяет девушке пахнуть на миллион за доступную цену и при этом не утяжелять свой образ слишком приторным ароматом. За 30 мл придется отдать 866 рублей.

Каждая девушка сможет подобрать духи для себя за небольшую цену. Не обязательно быть красивой «по всем фронтам», имея «толстый кошелек».