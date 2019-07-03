Жить с красивой не запретишь. Страшилки об увеличении груди – чему верить

Сегодня, 21:00

Иногда пациентки сами становятся причиной своих болезней и распускают лживые слухи.

Большая грудь – давно не предел мечтаний для тех, в чьём кошельке «завалялись» несколько тысяч долларов, ведь, как известно, жить с красивой не запретишь. Но и такие суммы не гарантируют женщинам исполнение их желания в точности, как было задумано.

Сегодня часть ответственности хирурги переложили на клиенток, а те — в замешательстве из-за тонны негатива, льющегося в сторону стандартной процедуры. Страшилки об операции по увеличению груди коснулись многого, но врачи развенчивают мифы и подсказывают, чему верить.

Предпосылки осложнений

Женщина должна отнестись с серьёзностью и узнать, есть ли у неё биологические предопределённости к осложнениям. К ним относятся разные хронические заболевания, аллергии и вредные привычки. Они усложняют период восстановления, поэтому если болезней в анамнезе нет, то курильщицам нужно на две недели до и после операции отложить сигареты.

Ранние осложнения

В первые полгода женщина сталкивается с асимметрией и отёчностью груди, онемением или гиперчувствительностью сосков, что является нормой, и о чём должен предупредить хирург. Лишь иногда эти симптомы могут говорить о зарождающемся серьёзном осложнении. Поэтому если вместе с этими симптомами появляется боль и дискомфорт, то проблема может заключаться в скрытых гематомах и неумело сделанных швах. Это требует хирургического вмешательства.

Кстати, в Интернете барышни рассказывают страшилки о том, как импланты вызывают рак. Известные пластические хирурги СНГ Эдгар Каминский и Николай Гулянский уверяют, что это бредни. Во-первых, эта теория не была доказана научно, во-вторых, это медицински невозможно, ну и в-третьих, некоторые женщины после лечения от рака увеличивают грудь и прекрасно с ней живут.

Поздние осложнения

К ним можно отнести ранее упомянутые осложнения, которые проявились спустя полгода-года и имеют более тяжёлую форму. Пациентки сталкиваются с аномальным развитием капсулы под имплантом и последующим развитием серомы (скоплением жидкости между капсулой и имплантом). Проблемы нестрашны, если хирург вовремя обратил на них внимание, и вполне операбельны.

Также обращения к хирургу заслуживает разрыв импланта. Такое случается крайне редко и не несёт в себе большой угрозы, если вовремя устранить «утечку». Стоит отметить, что правило относится к качественному продукту. Так, например, в прошлом году автор канала «Бешенство Машки» стала жертвой врача-афериста, который поставил ей более дешёвые импланты, чем те, за которые она заплатила. Поэтому не лишним будет сто раз перепроверить документацию.