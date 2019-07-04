Стало только хуже: Знаменитые Glitter Masks вызывают прыщи и сухость — мнение

Сегодня, 09:30

Россиянки ожидали от мерцающих масок «блестящий» эффект, пока не напоролись на обратное.

О красивом лице мечтает каждая девушка, пробует разнообразные средства, которые окажутся рабочими. Но вот только знаменитые Glitter Masks, которые расхваливали блогеры, не оправдали ожиданий — вызывают и прыщи, и сухость. Своё мнение по этому вопросу высказали пользователи Сети, которые приобрели красивые масочки.

Если верить словам негодующих покупательниц, то, помимо эффектных цветов самой маски, в средстве нет ничего крутого. За такие деньги можно купить более «полезную в хозяйстве» косметику.

«Стало только хуже», «Была в шоке от их действия», «подложили блестящую мимишную свинью» - пишут в сети.

В лучшем случае у покупателей не происходило с кожей ничего, в худшем — пересыхала или покрывалась прыщами. Это не удивительно, поскольку маску приходится носить не 15-20 минут, а час. Только за это время плёнка успевает высохнуть. Более того, после её снятия на лице остаются ошмётки, которые непросто смыть.

Это «надувательство», о чём говорит и сама упаковка — баночка сделана из дешёвого пластика, а крышка не герметична. И это при том, что воздух не должен попадать внутрь. В таком случае «волшебное средство» не продержится долго. Увы, тысяча рублей выброшена на ветер. Зато столько понтов и пальцы веером.

Правда, есть и плюс: можно сделать пару забавных фото в Instagram. Получится фотосессия, много лайков и комментариев обеспечены.