С глаз долой! Россиянки выяснили, какие подводки испортят любой макияж

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Описание состава на упаковке не всегда совпадает с реальным.

Для придания глазам большей выразительности, девушки пользуются разнообразными подводками: жидкими, фломастерами или карандашами. Не так давно появился новый вид — гелевый, который всех удивил. Россиянки на собственном опыте выяснили, какие гелевые подводки испортят любой макияж.

С глаз долой косметическую краска для глаз и бровей Eye&Brow Maestro торговой марки Giorgio Armani. Несмотря на такое громкое имя производителя и обещание подчеркнуть выразительность любых глаз, подводка не прошла испытания обычными гражданками.

Не соответствует заявленным качеству и гелевая подводка Epic Black от американского бренда NYX Professional Makeup.

Если сильно не хочется, чтобы стрелки лягли неровными полосками и тут же застыли, то не следует выбирать Lasting Drama Gel Eyeliner от Maybelline. Неудобная кисточка и упаковка также стали камнем преткновения.

Но все же на российском ранке бьюти средств есть действительно качественные гелевые подводки, которые помогут сделать взгляд настолько притягательным, что ни один мужчина не устоит.

Конечно, это, в первую очередь, не самые дешевые варианты. Например, популярностью среди экспертов пользуется торговая марка L`Oreal.

Хвалебные отзывы получили также гелевые подводки Fluidline Pencil от MAC и Smashbox Always On Gel Liner.

Благодаря своей гелевой консистенции, подводки действительно легки в использовании, особенно для новичков, только набивающих руку в мастерстве нанесения стрелок. Они помогут создать макияж, который не нужно будет поправлять на протяжении дня. И, чтобы не лишиться зрения, к выбору подводки следует подходить весьма серьезно, внимательно перечитывая состав.