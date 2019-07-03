«Моя история боли»: Люксовый салон «убил» клиентке волосы вместо обещанного омбре

Вчера, 23:05

Девушка потратила 7 часов и 4 тысячи рублей, чтобы рыдать весь вечер.

Сейчас лето и многие девушки меняют свою внешность – делают яркий макияж, временные татуировки и красят волосы в необычные цвета. Так решила сделать и героиня отзыва на процедуру окрашивания в салоне. Ей захотелось сделать бордовое омбре на более холодный оттенок волос, чем он есть на самом деле. Девушка отправилась в люксовый салон и показала то, чего она хочет на своих волосах.

Сначала ее покрасили просто в темный цвет, а бордовым там, собственно, и не пахло. Потом она потребовала исправить ситуацию, и пришлось снова перекрашивать. Однако, в этот раз мастер не очень-то и старался, по словам клиентки, и прядки получились совершенно разные по цвету. Но что самое интересное – никакого перехода там не было вообще.

Девушка озаглавила отзыв «Моя история боли», ведь на самом деле весь вечер после плакала, а сфотографировалась только утром. По факту, салон, перекрашивая волосы два раза, просто «убил» клиентке волосы вместо обещанного омбре. Ей пришлось жить с этим до восстановления натурального цвета. Как итог - потраченные 7 часов, 4 тысячи рублей, да еще и администратор стояла над клиенткой, боясь, что та не заплатит за услугу.

Клиентке обидно, что забота идет больше об оплачиваемости, чем о качестве. Сейчас героиня отзыва вновь рыжая и очень этим довольна. А в салоны она теперь «ни ногой».