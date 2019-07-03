Зачем платить много? Стилист назвала универсальные кеды «под всё»

Вчера, 18:10

Одна пара обуви может выгодно сочетаться как с пляжным платьем, так и офисным костюмом.

Стилист Анна Московцева помогла девушкам подобрать универсальную обувь с учётом предпочтений, погоды и удобности. Поскольку с 1990-х белые кеды стали символом комфорта и универсальности, то именно на них предлагает сделать ставку стилист. Их примечательность заключается в том, что они неброские, но в то же время обладают магической силой делать из обычных вещей стильное сочетание. Юбки, брюки, джинсы, костюмы, платья – белые кеды со средней посадкой подойдут ко всему. Поэтому зачем платить много и часто, если можно носить одну-две пары?

Тотальный антитренд для такой обуви, как кеды – мягкие белые тенниски с низкой посадкой, белые кеды с различными привлекающими вниманиями вставками, а также чёрная обувь, которую подобрать к летнему наряду – это целая задача.

Разумеется, универсальные кеды «под всё» могут быть просто не в тему в определённых случаях. Тогда стилист предлагает выбирать из открытых балеток, босоножек, слипперов светлых цветов или для официальных случаев – лоферов классических коричневого и чёрного цветов. А лучше совместить модные в этом сезоне юбку или платье плиссе и те же белые кеды.

Избегать же следует закрытой и тучной обуви, которая не только заставит потеть, но и неприятно себя чувствовать весь день.