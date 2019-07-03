«Заставляли переклеивать сроки»: Продавец Л'этуаль рассекретила подлую схему продаж

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Элитная сеть не брезгует перенимать опыт у ушлых продуктовых магазинов.

Многим известно, что Л'этуаль является крутым магазином. Женщины любят там покупать косметику и духи. Но мало кому может прийти в голову, что там могут безбожно обманывать. Как бы не так! Продавец Л'этуаль рассекретила подлую схему продаж парфюмерии и косметики. Теперь нельзя быть уверенным, что дома на полочке стоит оригинальная, а главное - не просроченная продукция.

По словам сотрудницы, магазин нарушает правила, в числе которых условия хранения и сроки годности. К тому же на полках вместо французских духов можно найти китайскую подделку. Продавцов, если верить женщине, заставляли переклеивать сроки и выставлять на полки просроченный товар. И это касается не только духов.

В таком случае нет ничего удивительного в том, что покупатели толпами приходят и жалуются на некачественный товар. Многие из них отмечают, что духи из Л'этуаль сильно отличаются от оригинала. Основным показателем подделки является запах — если у оригинала держится до 3 дней, то «палёнка» через несколько часов исчезает.

Для того, чтобы определить подделку, нужно изучить упаковку, цену, а также потребовать у продавца наличие документации. Топовые бренды делают безукоризненно не только продукцию, но и упаковку: картон дорогой, а штрих-код совпадает с кодом страны-изготовителя.

«Спасательным кругом» станут бумаги, которые покупатель в праве потребовать. Они подтверждают, что товар прошел контроль на безопасность и соответствует требованиям. Правда, сертификата может и не быть, поскольку процедура добровольная. Но это может уберечь покупателя от приобретения испорченной временем продукции и сохранит деньги в кошельке.