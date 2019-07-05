Накрутка бешеная: Серьги известных шоу-румов проиграли в битве с AliExpress

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Гонщицы за модой нещадно переплачивают ушлым продавцам.

Шоу-румы появились в обиходе россиянок сравнительно недавно. Вполне удобные места, где девушка может в интернете выбрать себе вещи, приехать примерить или же просто сразу купить. Значительно сокращает время, а сам шоу-румы презентуют себя как представители модных брендов и продают свои товары достаточно дорого. Однако, действительно ли оно стоит того? Чтобы было понятно, один блогер в соцсетях купила себе серьги и заколки на 50 тысяч рублей. Для Москвы и ее заработка, это, может быть и не так много, но уж точно не совсем рационально. Почему? Сейчас поймете.

Блогер Alexis в своем Instagram представила вниманию подписчиков новые серьги, которые она купила за 150 рублей на AliExpress и дала еще подборку с серьгами. И, что более занимательно, они были подозрительно похожи на те, что были куплены за 50 тысяч. Бешеная накрутка, конечно, не в новинку для продавцов, но не в таком же количестве. То же самое касается и заколок. 50-100 рублей их ценовой диапазон на AliExpress и это очень выгодная покупка, потому что «Китай все придумал до нас». Единственное, что ждать товар действительно долго, но это уже зависит от продавца и службы доставки, которые можно выбрать и самим.

Итог таков, что серьги известных шоу-румов, в частности, в Москве просто проиграли в битве с «китаем». Ведь их дешевизна и качество (это же просто заколки!) превосходят погоню за «трендовостью» и значительно экономят деньги.