«Плакала от боли и жжения»: Процедура ламинирования едва не лишила россиянку зрения

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Эффект «неземной красоты» продержался чуть более недели, вместо двух обещанных месяцев.

В погоне за красивой внешностью с помощью разнообразных методов молодые девушки иногда сталкиваются с весьма ужасными последствиями.

Очередная красавица, желая выглядеть безупречно, решилась на процедуру ламинирования ресниц, которая едва не лишила ее зрения. Россиянка рассказала, какие муки ада ей пришлось пройти, прежде чем здоровье полностью восстановилось.

«Плакала от боли и жжения. Я утром просыпалась со склеенными веками. Настолько все было плачевным, что я думала теряю зрение», - таким отзывом ошарашила девушка социальные Сети.

Любая ошибка может грозить разочарованием и потерей привлекательности, вместо того, чтобы радовать ресницами «как на картинке».

Если нет уверенности в профессионализме мастера, или в собственном организме, то лучше отказаться от химического вмешательства и сохранить естественный внешний вид. Как показывает статистика, горе-профессионалы за свои деяния ответственности не несут.