L'Oréal и не снилось: Белорусские помады «захватили» косметички россиянок

Сегодня, 11:30

Дешевизна и качество продукта продолжают поражать покупательниц.

Матовые помады, наверное, самое удобное изобретение косметологии. Они долго держатся, не смываются при употреблении пищи и ее не нужно поправлять каждый час. Как накрасили – такой и осталась. Впрочем, не все матовые помады столь хороши, как хотелось бы. Сравнение бренда NYX с белорусским Reloius показало, что помада «братской республики» за 173 рубля гораздо лучше, чем зарубежная за 600. Она продержалась дольше, легла на губы лучше и вообще показала прекрасный результат в борьбе с едой. И такая ситуация повторилась и с тинтом для губ.

Тинт – это косметический продукт, имеющий очень легкую текстуру и цвет и «запечатывается» на коже. Его можно использовать как румяна или же для губ. И вот белорусский тинт того же бренда за 190 рублей «победил» нашумевший Benefit за 2300 рублей. Цена поистине заставляет удивиться. Но и требования в таком случае к продукту также буду завышенные. В данном случае, мало того, что Benefit не оправдал ожиданий, но и практически не дал цвета, стерся в уголках после еды, а на вкус вообще горький.

Как говорится, L'Oréal и не снилось, но белорусские помады уже почти «захватили» косметички россиянок. Ведь бюджетный и качественный продукт найти очень сложно, а дорогие бренды все чаще, почему-то, разочаровывают.