Так только коров пасти – ТОП-4 подиумных тренда, которым не нужно следовать

Сегодня, 17:00

Задача модных показов – рассказать, что придумали дизайнеры, а не как это нужно носить.

Чем более открытой Россия становится для известных брендов, тем сильнее народ хочет идти в ногу со временем. Но пока выглядеть дорого-богато получается у некоторых. Остальные же стараются под копирку одеться, как «советуют» модели в модных журналах.

Бельевое платье

ТОП-4 открывает одежда, которая буквально взорвала мир этой весной. Бельевые платья выпускаются разных видов, кроев и с самыми безумными принтами. Для удобства майки и футболки стали вшивать прямо в платье, но краше от этого оно не стало. Такой стиль подойдёт для дома, интимной обстановки, прогуляться по ресторану с приставкой «сохо», но не более. Например, в Азии, где подиумные тренды тоже воспринимают слишком буквально, некоторые компании официально запретили сотрудницам появляться в таком виде на работе.

Впрочем, тренд бельевых платьев настолько прижился россиянкам, что оставить его для особенных случаев можно, но совместить при этом с пальто или надетым поверх свитером.

Юбка на юбке и юбкой погоняет

Тренд надевать короткую юбку поверх другой или длинного платья привлекательным нашли не все. Откуда он пришёл, точно неизвестно, но модные дома сразу разнесли эту идею в массы. Смотрится такой стиль, скорее, как неправильно надетый фартук или утепление для формы пастушки. Хотя если надеть юбку особого кроя поверх штанов, то может получиться вполне современный ансамбль. Но лучше всё же юбки и платья носить раздельно.

Рубашка задом наперёд

Этот тренд пришёл из 2016 года и по неизвестным причинам задержался в уличной моде. Несмотря на то, что таким странным образом почти никто не одевается, новые сочетания с рубашкой, надетой задом наперёд, продолжают появляться в Сети. Не лишним будет напомнить, что выглядит это крайне нелепо и следовать сомнительным советам «модниц» с экрана не нужно.

Леопардовые велосипедки

Велосипедки давно перестали быть просто элементом спортивной одежды. Считается, что модным носить их под туфли и едва ли не в офис сделала Ким Кардашьян, появившись в них перед камерами папарацци. Сегодня их миксуют с чем ни попадя и изо всех сил стараются сделать их необходимой частью гардероба. Но пока все варианты сводятся к тому, что в таком подиумном образе можно сходить выбросить мусор или пасти тех же коров – тоже хороший спорт. В город в таком выйти – ни-ни.