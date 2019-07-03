«Не могу свести этот кошмар»: Ужасные последствия перманентного татуажа век раскрыла россиянка

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Цена потерянной красоты - 6 тысяч рублей.

Ужасные последствия перманентного татуажа век раскрыла россиянка, поделившись своим печальным опытом.

«Не могу свести этот кошмар! Мастер не предупредила о непредсказуемых результатах. Жалею теперь, но ничего изменить уже не могу», - пожаловалась девушка.

Она также рассказала, что сделать татуаж стрелок ее подтолкнул переход на новую работу. Чтобы сократить время на утренний макияж, она решила испытать возможность не тратить на это всю оставшуюся жизнь, и даже на отдыхе выглядеть потрясающе.

Нарисованные ручкой для образца стрелки были идеальными. А вот, что последовало за этим - ужасная боль, глаза постоянно сопротивлялись неестественному вмешательству и слезы текли ручьем.

В итоге, девушка получила стрелки заметно шире и толще обещанных, края неровные с подтеками краски под кожей. Горе-мастер, якобы, советовала прийти на коррекцию, однако девушка так и не решилась.

Жуткую боль и жжение испытывала клиентка более двух дней. Когда сильная опухоль прошла, появились ужасные корочки. Последней каплей для девушка, по ее словам, стало изменение цвета стрелок с черного на синий.

Молодая девушка отметила, что пыталась вывести «стильный» мейкап, но результата это не дало. Столько денег было потрачено зря - внешний вид испорчен и ей теперь приходится постоянно скрывать синеву черной подводкой.

Как бы красиво не описывали мастера преимущества перманентного макияжа или татуажа, всегда нужно учитывать тот факт, что результат может оказаться далеким от того, что ожидается. И избавиться от таких последствий весьма проблематично.