Беспощадное обдиралово: «Блогерскую» щётку Foreo отрыли за «копейки» на AliExpress

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Покупатель оплачивает дорогостоящую рекламу бренда у звезд и не более того.

Щёточку для лица Foreo кто только не рекламировал. Ее даже некоторые называют «блогерским продуктом. Не обошлось и без рекламы таких именитых девушек, как Анастасия Решетова, Анна Седокова и Наталья Рудова. Однако, такая ли она распрекрасная, как ее малюют и справляется ли она со своими функциями?

Оказывается, что «блогерскую» щетку отрыли буквально за «копейки» на AliExpress – всего за 680 рублей полноформатная. А вот Foreo запрашивает за самую маленькую свою щетку аж 4,5 тысячи. 12 тысяч стоит средняя и 17 тысяч рублей – самая большая. Согласитесь, сумма немаленькая и требует некоторых объяснений. Так, в очередной «Битве банок» от блогера Alexis оказалось, что в определенной степени щеточка с AliExpress даже удобнее, чем раскрученная Foreo, а справляются со своей работой они одинаково.

Естественно, что каждый выбирает по своим потребностям, но стоит ли переплачивать тысячи рублей, которые ежедневно «вбухиваются» в рекламные кампании? Ведь именно эти затраты формируют стоимость, а по сути – это всего лишь вибрирующая щеточка для лица, которая имеет дешевый аналог. Проще говоря, беспощадное обдиралово.

К слову, компания Foreo презентует свою щеточку, как некую уникальную технологию. Однако, некоторые компетентные косметологи, в том числе и на YouTube раскритиковали этот подход в пух и прах. Плюс ко всему они заявили, что постоянное механическое воздействие на кожу такого рода очень вредно и явно не имеет необходимости.

Теперь решать покупательницам – готовы ли они переплачивать только из-за красивой картинки и грандиозной рекламы.