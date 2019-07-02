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Спасибо, что не ослепла – Россиянки раскритиковали патчи для глаз двух известных брендов

Заоблачные цены корейской косметики не стали гарантом эффективности – деньги на ветер.

Патчи, похоже, надолго завладели областью под глазами многих девушек России. Поэтому каждый день компании пытаются угодить им, обещая эффект «вау» после первого применения и закупая тонну рекламы на всевозможных площадках. Завышенная цена за такую разрекламированность, как оказалось, не несёт бонусом качество, ведь зачем тогда простым потребителям нещадно критиковать бренды?

Под прицел россиянок попал корейский производитель Petitfee и, в частности, его «золотые» патчи. Отдав за упаковку немалые деньги – в среднем это 1000 рублей, они сталкиваются с недостаточным количеством геля и неудобной формой патчей. В процессе применения были замечены пощипывания и даже жжение под глазами. В результате оказывалось, что патчи не столько избавляют от посинения и морщинок, сколько разгоняют кровь, из-за чего кожа под глазами «набухает», как почки на деревьях по весне.

Обычно, когда бренд «заламывает» цену за новый продукт, покупатели получают два результата: либо отсутствие эффекта, либо яркое проявление побочек. В данном случае Petitfee массово говорили спасибо за то, что девушки хотя бы не ослепли – чёрт с ними с деньгами.

Другим брендом, который был сначала распиарен в YouTube, а потом раскритикован в Сети, стал «кореец» по имени BeautyDrugs. Блогеры и топовые визажисты, которые позднее удалили ролики, также обещали «попку младенца» под глазами и предлагали отдать за это до 1500 рублей, но реальность оказалась чуть более грустной.

Морщинки не разглажены, синяки и отёчность остались на своём месте, от большого количества геля нет увлажнения – только неприятный липкий след и химический запах. Весь эффект заканчивается на том, что гель заполняет собой все неровности и только в том случае, если до этого хранился в холодильнике. С таким же успехом можно обложиться холодными огурцами – эффект тот же, денег потрачено меньше.