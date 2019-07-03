Киллеры для глаз? 3 признака, что блестки убивают женские глазки

Сегодня, 13:01

Глиттеры есть в косметичке любой девушки, но так ли уж они безопасны и красивы?

В моду снова входят сияющий взгляд, как в далеких 80-х Тогда настоящая диско-дива не могла из дому выйти без эффектно мерцающих век и ресниц. И сегодня в косметичке каждой девушки, следящей за модой обязательно есть глиттер. Блестки подмешаны в губную помаду, лак для ногтей, маску для лица, но больше всего красавицы любят украшать сияющими частичками веки и уголки глаз. вот только это далеко не всегда безопасно.

Есть 3 признака, по которым можно понять, что блестки убивают женские глазки. Даже при наличии хоть одного из них, нужно перейти на что-либо более сдержанное.

Признак первый: веко сильно зудит. Это самый безобидный признак, но даже он говорит о сильной аллергической реакции. Можно для начала перейти на глиттер с более мелкими блестками, но это вряд ли поможет.

Признак второй – жжение под веками, похожее на «песок в глазах». Это значит, что клейкая жидкость блокирует поры, питающие веко и нарушает кровообращение, медленно убивая самый тонкий слой кожи.

И третий признак – водянки в уголках глаз. Это значит, что блестки не фиксируются на месте, а сползают прямо на роговицу и травмируют ее. Они трутся о поверхность глазного яблока, натирая сначала водянки. А после – вызывая микрокровотечение.

Если дело дошло до этой стадии, то от глиттера нужно отказаться как минимум месяцев на 6. Есть еще несколько, более глобальных причин, почему блёстки не стоит часто использовать. Прежде всего, они имеют период распада как пластиковая бутылка – 200-300 лет. Также они попадает в пищу животных и травмирует их внутренности.

Однако модницам не стоит отчаиваться. Существует несколько «зеленых» брендов, которые производят практически безвредные глиттеры. И один из них - Bio-Glitter. Блестки в косметическом средстве этой марки, если верить экспертам, распадаются всего за несколько месяцев. К тому же, их текстура более пластичная, что не позволяет частичкам осыпаться с века и попадать в глаза.