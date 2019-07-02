Все, что хочешь надевай: Street style покоряет российских модниц

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Свобода в сочетании разных деталей - главное преимущество нового тренда.

Время, когда девушки должны были придерживаться четких правил определенного стиля начинает отступать. Дерзкий и разноплановый Street style покоряет российских модниц.

Основной постулат городского или уличного стиля гласит — надевай все, что хочешь ради собственного комфорта. Однако, перегибать палку не стоит. Грань между отменным образом и нелепостью очень тонка.

Основополагающий цвет в одежде и аксессуарах — блеск металла.

Актуальным направлением стиля могут стать спортивные луки. Леггенсы, яркие боди и бомберы в сочетании с кроссовками и рюкзаком станут неотъемлемой частью гардероба.

Дамы, имеющие отношение к офисной жизни, также могут найти для себя массу подходящих образов. Самый ходовой - это брючный костюм, дополненный блузой с открытыми плечами и элегантными кедами.

Относительно платьев можно сказать одно: модницы выбирают струящиеся модели абсолютно разнообразные по длине, от привлекательного мини до непревзойденной длинны в пол. Завершить летный образ Street style могут помочь кардиганы и блейзеры разнообразной расцветки.

Важной деталью являются прежде всего аксессуары, задающие основу всему облику. Если предстоит важное событие и необходимо иметь безупречный вид, то подойдут элегантные кроссовки или босоножки на платформе. Очки с зеркальным отражением или цветными стеклами помогут добавить изюминку в уличный аутфит.