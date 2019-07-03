Дерут три шкуры! Снять нарощенные ресницы без «салонной» помощи просто

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Домашние средства безболезненно и быстро снимают остатки «роскоши».

Нарощенные ресницы стали популярны, каждая женщина хочет хотя бы раз в жизни попробовать такую «роскошь», а если понравится, то, может, и подсядет. Но и здесь есть проблема — сложно подгадать момент, когда реснички пора идти снимать. Многие так и ходят с «атомной войной на глазах», пока не отвалится, вызывая смех среди подруг и коллег.

Чтобы реже сталкиваться с такой проблемой, ситуацию стоит брать в свои руки. Снять нарощенные ресницы без «салонной» помощи просто. Это будет вдвойне полезней, учитывая, что мастера за такую процедуру берут дополнительную плату - условно, дерут три шкуры. К тому же, если женщина снимет сама, то реснички успеют отдохнуть и «прийти в норму» к следующей процедуре.

Для того, чтобы в домашних условиях снять остатки, стоит воспользоваться маслами: касторовым или репейным. Необходимо распарить лицо в меру горячей водой (не кипятком!), а затем равномерно на ресницы нанести масло. Подождав 5-10 минут, нужно провести от корней к кончикам ватным «масляным» диском, удалить реснички и излишки масла. Такой метод обладает укрепляющим эффектом и стоит недорого - от 29 до 282 рублей.

Кроме того, необходимо воспользоваться ремувером. Но и здесь нужно быть осторожными при выборе — безопасным для «новичка» будет кремовый, поскольку он щадит глаза. К тому же не вызывает аллергии и не обжигает кожу. Средство необходимо нанести толстым слоем на ресницы и оставить на 5 минут, после при помощи ватного диска от корней к кончикам снять материал, промыть глаза.

Это поможет ресницам восстановиться, поскольку они становятся слабыми и ломкими, начинают выпадать. Интервал должен составлять 2-3 недели, в этот период стоит использовать витамины и масла. Хорошим вариантом будет ламинирование ресниц.