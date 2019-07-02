Пришёл, уколол и радуйся: Косметолог рассказала, как в жару спасть от сильной потливости

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Долгоиграющие дезодоранты – это прошлый век, считает эксперт.

Гипергидроз, или сильная потливость, постоянно мучает множество людей, а в жару - особенно. Тогда как для проблемы есть вполне медицинское объяснение, локальный гипергидроз – неудобство, которое просто неприятно как самому страдающему, так и окружающим его людям. Известный косметолог Юлия Пярн в новой статье рассказала о способах, которые сегодня помогают избавиться от сильной потливости на разные сроки.

Так, наименее эффективным из самых эффективных являются дезодоранты Dry Dry и Syneo5. Они продаются в разных упаковках и формах, но имеют схожее действие – на 3-5 дней избавляют от пота. При этом Syneo5 имеет больше положительных отзывов, но и стоит дороже: за каждый дезодорант придётся выложить от 900 до 2500 рублей, зато для кожи и организма в целом это вполне безопасные средства.

Ещё более дорогое (очень дорогое), но на самом деле эффективное (до 8 месяцев) – это уколы препаратов ботулотоксина. Колют ботокс в данном случае не для красоты. Механизм прост: пришёл, уколол, подожди 3-14 дней и радуйся и живи без пота ещё несколько месяцев. Инъекции ботокса делаются локально: стопы, подмышки или ладони. Несмотря на обилие мифов вокруг процедуры, она совершенно безопасна, говорит специалист Александр Туркевич, но и противопоказания у неё есть.

Правильный косметолог обязательно потребует медицинское заключение, чтобы исключить непереносимость, аллергии, патологии или другие болезни. Важно знать, что при наличии хоть чего-нибудь хронического требуется консультация врача перед походом к косметологу. Нельзя делать уколы ботокса от потливости при беременности и кормлении, мышечных дистрофиях, склонности к образованию келоидных рубцов и в период менструации.

Одним из самых важных нюансов для сегодняшних модниц является то, что с течением времени, при частых процедурах любого препарата ботулотоксина, чувствительность к нему падает, и он перестаёт действовать. К тому же, она может вовсе отсутствовать. Но и при ощутимом эффекте есть свои плюсы. Как говорят косметологи, даже после одной процедуры в будущем степень потения немного снижается, а организм от этого не страдает.