«Кожа загноилась!»: Россиянки разоблачили «плавящие» лица гиалуроновые сыворотки

Сегодня, 13:05

Не изучив составь - не мажь лицо.

Россиянки разоблачили «плавящие» лица гиалуроновые сыворотки с омолаживающим эффектом. Самой худшей, по их мнению, стала сыворотка с гиалуроновой кислотой и витаминами Dr Sea израильского производства.

«Больше никогда не куплю. Кожа загноилась через несколько дней использования и покрылась язвами!» - написала возмущенный отзыв одна из «жертв» производителей.

Девушка отметила, что стоило «чудо» омоложения около 600 рублей, что, по ее меркам, недёшево.

Еще одна девушка отметила полнейшее отсутствие какого-либо результата после использования продукции Dr Sea.

В антирейтинг также было внесено корейское средство It’s skin Hyaluronic Acid. Производители заявляют о высоком качестве своей продукции, которая может в кротчайшие сроки разгладить даже самые глубокие морщины и активировать регенерационные процессы кожи лица. Однако на практике независимыми экспертами был получен совершенно другой результат. В некоторой степени действие средства можно назвать даже опасным.

Нулевой результат показала и сыворотка российского производства Biodelica. Конечно, с учетом ее бюджетности, ничего хорошего от этого средства россиянки не ожидали. Однако, попробовать стоило.

После 20 лет собственные резервы гиалуроновой кислоты в кожных покровах начинают опустошаться, а это со временем может привести к появлению глубоких морщин. Поэтому, чтобы иметь красивое лицо, необходимо правильно за ним ухаживать. Главное - правильно подбирать уходовые средства.