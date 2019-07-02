Вместо магнитика – Ленин в гробу — ТОП-5 вариантов самого патриотичного маникюра

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Летняя поездка в Москву для модниц должна закончится в самых необычных маникюрных салонах.

Лето – это пора отпусков и увлекательных командировок. Нередко россиянам приходится по долгу службы или из соображений собственных интересов посещать Москву, но привозить стандартный набор путешественника – матрёшки, шапки-ушанки, магнитики – со временем надоедает.

Для девушек появилась удивительная возможность стать «жертвой» патриотических мастеров маникюра, которые обосновались в столице и промышляют самыми неординарными видами маникюрного искусства. Так, например, для тех, кто не утруждает себя домашними хлопотами, столичным сувениром может стать аппликация из золотых куполов храма Василия Блаженого. Для поклонников коммунизма мастера приготовили рукотворные пейзажи центра Красной площади, Мавзолея и самого Ленина в гробу.

Без сувенира не останутся и более практичные клиенты. Их ТОП-5 вариантов патриотичного маникюра может состоять из самых разнообразных художеств – от портрета Владимира Путина до танков, автомата Калашникова, красной кремлёвской звезды и до обычного рисунка флага во весь ноготь. Впрочем, следует быть аккуратными с желаниями, поскольку теперь получить срок за оскорбление символов государственность стало намного проще.

Отметим, что столичные мастерицы с радостью идут на компромиссы с клиентами и удовлетворяют почти любую прихоть. Так, по Москве некоторое время ходили девушки с маникюром «из» бутылки водки, игроков хоккейной и футбольной сборных, медведями, балалайками и прочими изяществами русской культуры.