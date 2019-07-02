Стильно, быстро, молодежно: В моду возвращаются длинные накладные ногти

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Новый «старый» вид маникюра является самым безвредным в бьюти индустрии теперь.

Ни для кого не является секретом, что практически все новое — это хорошо забытое строе. Поэтому, «накопив силы», в моду возвращаются длинные накладные ногти.

Нет, не те безвкусные, что были в начале 2000. Под влиянием современных тенденций накладные ногти теперь выглядят стильно, молодежно, а главное — их можно очень быстро приклеить.

Производители постарались, чтобы комфорт был на максимуме: никакого неудобного тюбика с клеем. В наборе с 24 типсами имеются клеевые стикеры, позволяющие за считанные минуты стать обладательницей шикарного маникюра.

Отметим, что выбор накладных ногтей весьма обширен: можно выбрать как с готовым дизайном, так и прозрачные, предназначенные для нанесения цвета на ваше усмотрение.

Однако, мнения девушек, решившихся на накладные ногти нового поколения, немного разделились. То, что подошло одной, совершенно не впечатлило другую.

Но едины они были в том, что за короткое время можно сделать руки привлекательными без особого вреда для пластины, хоть всего и на пару дней.

Пока сами не попробуете, не поймете подходит вам такой нейл-арт или нет. Преимущества заключаются в ценовой категории и возможности сделать дома не хуже чем у мастера в салоне. А здоровые и ухоженные ногти всегда будут в моде.