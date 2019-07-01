Один шаг до Рапунцель: 5 типов волос, которым срочно нужно плацентирование

Вчера, 19:24

Эта ультрамодная услуга не только подарит шевелюре шелковистость и объем, но и поможет вырастить новые волосы.

Волосы женщины – это магия, против которой сложно устоять настоящему мужчине. И когда это естественное украшение представительницы прекрасного пола начинает тускнеть, осыпаться и терять упругость, ей сложнее разбивать мужские сердца. Конечно, уже давно придумали парики, и даже очень качественные, но мало какая девушка хочет опростоволосится, потеряв эти волосы (пардон за каламбур). В общем, как говорила героиня «Служебного романа»: «Если живенько, то лучше».

Итак, есть пять типов волос, которым срочно нужно воспользоваться плацентированием. Эта услуга является настоящим эликсиром для утомленных жизнью и ростом волос. Перво-наперво, в салон нужно отправиться женщинам, которые злоупотребляли окрашиванием волос. От частого контакта с аммиаком и химическими пигментами, волос повреждается, и становится ломким. Поэтому плацентирование, а именно заполнение кутикулы волоса протеинами и витаминами, может вернуть поврежденную волосинку к жизни.

Занимать очередь в салонах красоты стоит и дамам, которые жить не могут без локонов, полученных химическим путем. Обожженные и безжизненные кудри наполнят жизнью аминокислоты и экстракт плаценты.

Блондинки, которые заметили, что в прядях появилась желтизна, тоже только выиграют от плацентирования. Комбинация минералов нейтрализует нежелательный эффект надолго. Не стоит откладывать процедуру красавицам, которые изнуряют свой волосяной покров фенами и выпрямителями. Витаминный комплекс, который волос получает с помощью плацентирования, поможет оживить кутикулу и сгладит травмированные чешуйки.

А первыми должны стоять в очереди девушки, которых природа обделила с самого начала. Если даме не посчастливилось обзавестись пышными блестящими волосами от рождения, то все это сумеет исправить компетентный мастер. И еще важная информация – пока услуга не получила широкого распространения, есть шанс получить ее с огромной скидкой. Так что, до Рапунцель всего один шаг.