Пепел розы и розовый фламинго: Дизайнеры определились с главными цветами этого лета

Сегодня, 21:30

Кутюрье решили вернуть девушкам их привычные цвета и на время отойти от «сине-черно-зеленого» унисекса.

Начиная с 1905 года, когда в движение суфражисток в Западной Европе набрало обороты, модные веяния в одежде также стали меняться в сторону практичности. То есть, женщины, ратовавшие за равноправие с мужчинами, стремились работать на одних с ними предприятиях, в одних и тех же цехах, на тех же должностях. Поэтому постепенно в моду стал входить минимализм и комфорт. Наиболее востребованными становились неброские цвета, которые не так легко пачкались. А после девушки не захотели оказываться от терракотового цвета, цвета хаки, черного, синего, темно-фиолетового.

Однако жизнь снова поменялась. Девушки, как показывает статистика, более успешно сдают выпускные экзамены. Получают высшее образование и не вынуждены для пропитания копаться в соляре или стоять за станком. Удачное замужество за состоятельного мужчину тоже никто не отменял. Женственные цвета и оттенки постепенно начинают возвращаться в моду, в уже в модных тенденциях этого лета заявлены в качестве трендовых цветов классические теплые цвета и самый женственный из всех – розовый.

Вот только кислотный розовый по-прежнему вызывает отторжение и у кутюрье, и у девушек. Вместо этого дизайнеры стряхнули пыль с того самого «пепла розы», который стал необычайно популярен в 1987 году, после выхода мини-сериала по роману Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Это цвет уместен в любом дизайне. Он по-прежнему сдержанный и некричащий, но уже не такой безликий. Также его можно использовать не только в одежде, но и обыграть в аксессуарах.

Королевский бордо, который был таким модным в конце 19 столетия, снова вернулся в первой трети 21-го. Естественно, мантии уже не актуальны, как и капоры, но никто не мешает надевать блузы, брюки, покупать сумки в этих тонах.

Цвет «клоунский колпак» или ярко-красный давно перестал быть цветом дам легкого поведения. Наоборот. Это цвет сильной и уверенной в себе женщины, который оказался в тренде этого лета.

И напоследок – «розовый фламинго». Эта редкая птица в лучах закатного солнца вдохновила некогда певцов и поэтов, а теперь ею восхищаются и дизайнеры, и косметологи. Однако не стоит покупать в этих тонах платья, блузки или юбки. А вот сумочки и босоножки, а также Помада этого цвета могут сделать девушку не только модной, но и неотразимой.