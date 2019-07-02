Деньги на ветер, волосы в мусор: Эксперт назвал маску для волос, которую пора выбросить

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Повреждённые волосы она не спасает, а здоровые здоровее не сделает.

Среди пестрящих многообразием средств иногда тяжело подобрать такое, где соотношение цены и качества будет взаимодополняющим, а не исключающим. Искорёженные покраской и укладками волосы, разумеется, нуждаются в профессиональном уходе. Но когда выделять на него деньги возможности нет, то что-то подешевле.

Недостатком внимания может стать покупка маски для повреждённых волос Dr. Sante Жидкий шёлк «Восстановление и питание», которую пора выбросить в самый дальний мусорный контейнер.

Проблему этой маски эксперт видит в её составе. Наполненная химией, она оказывает эффект, как от разового нанесения силикона, который проблематично даже смыть. Волосы немного выравниваются после первого применения, но если этому предшествовал длительные период «воскрешения» повреждённых волос, то можно считать, что время было потрачено зря, деньги выброшены на ветер, а сами волосы – в мусор.

Тому подтверждение – десятки негативных отзывов в Сети, в том числе от таких блогеров, как Валерия Рыкова. После использования жидкого шёлка от Dr. Sante волосы теряют блеск и гладкость, становятся сухими, пушатся. Самое обидное, что расчесать их становится ещё сложнее.

Положительные впечатления от маски могут испытать только обладательницы от природы здоровых волос, поскольку Dr. Sante с его жидким шёлком на них почти не влияет. Хотя чувствительные волосы могут почувствовать себя гораздо хуже. Полезной альтернативной такому ужасу за те же деньги (до 300 руб.) может стать маска Sante Интенсивное восстановление и питание KeraVit кератин + витамины, которая имеет заметный эффект уже с первых двух применений.