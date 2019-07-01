«Он похож на клей!» Л’Этуаль облажались с гелем для бровей

Сегодня, 17:55

Гневные комментарии пользователей раскрыли реальные свойства моделирующего геля.

Известная по всей России торговая марка Л`Этуаль облажалась с оттеночным гелем для моделирования бровей Selection.

Идеальное описании, подготовленное производителями, на самом деле сплошной обман. В этом уверены недовольные клиентки.

«Он похож на клей! Ничего не укладывает совсем. А значит, по сути бесполезная штука. Хотя за свою цену в 1000 рублей должен бы фиксировать. Полный провал», - прокомментировала одна из девушек продукцию.

Другая девушка, попавшая на удочку рекламщиков, обещавших невероятный эффект оставила не менее разочаровывающий комментарий.

Очень печально, что пользуясь своей популярностью, Л`Этуаль начал подсовывать своим клиентам не совсем качественный продукт. Куча недостатков, которые были выявлены покупателями, может сильно повлиять на уровень доверия к производителю.