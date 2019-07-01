«Он похож на клей!» Л’Этуаль облажались с гелем для бровей

Гневные комментарии пользователей раскрыли реальные свойства моделирующего геля.
Известная по всей России торговая марка Л`Этуаль облажалась с оттеночным гелем для моделирования бровей Selection.
Идеальное описании, подготовленное производителями, на самом деле сплошной обман. В этом уверены недовольные клиентки.
Другая девушка, попавшая на удочку рекламщиков, обещавших невероятный эффект оставила не менее разочаровывающий комментарий.
Очень печально, что пользуясь своей популярностью, Л`Этуаль начал подсовывать своим клиентам не совсем качественный продукт. Куча недостатков, которые были выявлены покупателями, может сильно повлиять на уровень доверия к производителю.