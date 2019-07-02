Дешево и красиво: 5 советов, как ухаживать за собой экономно

Сегодня, 08:10

Россиянки давно приловчились выглядеть по моде при любом доходе и готовы поделиться секретом.

Нет некрасивых женщин, есть только ленивые, - уверяют косметологи, а красота, это первый подарок, который дама получает от природы. Впрочем, природа любит отнимать, что подарила. И здесь на помощь приходит косметика, которая помогает сопротивляться течению времени.

Вот только на эти «оборонительные» средства нужны деньги, которых зачастую не так много. Покупать косметику дешево и выглядеть при этом красиво проще. Существует 5 золотых правил, которых нужно придерживаться, пополняя свою косметичку.

Во-первых, сравнивать цены. Не стоит, увидев какое-либо необходимое средство, тут же раскрывать кошелек и тратить последние крохи, оставленные на черный день. Возможно, аналогичное средство в другом магазине стоит значительно дешевле.

Поэтому нужно пройтись по всем торговым точкам, которые распространяют косметику. Чаще всего сэкономить деньги на покупке средств для ухода можно в крупных магазинах, поскольку там регулярно проходят акции и распространяются дисконтные карты.

Во-вторых, лучше купить один бьюти-бокс, чем покупать средства по уходу порознь. В наборе косметика всегда идет дешевле. Вся прелесть в том, что в бьюти-боксах не всегда только пробники и тестовые экземпляры. Очень часто там встречаются и полновесные средства.

В-третьих, расплачиваться за покупку выгоднее пластиковой картой. Из-за получившей широкую популярность услуги «кэшбэк», на карте накапливаются дополнительные финансы и бонусы, а большинство магазинов так или иначе сотрудничают с банками, поэтому бонусами можно оплатить покупку в магазине.

В-четвертых, лучше поддерживать отечественного производителя. Российская косметика стоит дешевле зарубежных аналогов, а вот по качеству уже давно не уступает им. Большую часть ценника составляет раскрученность бренда.

В-пятых, шоппинг куда веселее и выгодней в компании. Неплохо объединиться с другими барышнями и оформить заказ в интернет магазине. Чем больше экземпляров заказывает потребитель, тем больше скидку предоставляет магазин. Это называется совместной закупкой, и ее приветствуют многие профильные сайты.

Эти пять советов должны помочь дамам ухаживать за собой качественно и экономно.