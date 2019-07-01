Не так страшен чёрт? Эксперты опровергли опасность известного средства против акне

Сегодня, 16:30

Изотретиноин опять привлёк внимание зарубежных врачей-косметологов.

Ряд американских дерматологов выступил с опровержением всех страхов, которые связывают с самым известным и, пожалуй, эффективным средством против последних стадий акне – изотретиноином, его аналогами и изомерами.

Страхи начали формироваться после того, как учёные составили список возможных побочных эффектов препарата, среди которых утомляемость, головные боли, так называемая псевдоопухоль головного мозга, судороги, кровотечения, дерматиты и многие-многие другие. Хотя стоит почитать вкладыш к аспирину, и не такое найдёшь. Кроме того, препарат назначают для лечения рака кожи. Мол, его агрессивность может плохо сказаться на здоровом человеке.

Но сегодня дерматологи убеждают, что не так страшен чёрт, как его малюют, а изотретиноин – пока единственное лекарство, которое может избавить от акне. Его эффективность доказывается исследованиями учёных США и Европы. Оно прекрасно взаимодействует как с подростковой, так и с кожей взрослого человека. Ограничением может послужить индивидуальная непереносимость компонентов или тайные болезни, поэтому перед применением необходима консультация дерматолога.

Протесты во всём мире начались после смерти 17-летнего американца. Его отец сообщил, что полгода сын лечил акне изотретиноином и одновременно боролся с депрессией. Однако врачи заранее предупреждали, что беременность, депрессия и психиатрические расстройства – основные противопоказания для применения препарата. Но не потому, что они несовместимы, а потому что нежелательны из-за воздействия разных лекарств и добавок – результат элементарно нельзя предугадать. В остальном изотретиноин безвреден.