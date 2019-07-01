На волоске от совершенства: Московский салон красоты дарит 500 рублей на эпиляцию

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Такие бонусы - редкость для столицы, поэтому девушкам не мешало бы поторопиться.

Московский профильный салон красоты «Сфинкс» дарит 500 рублей на эпиляцию с помощью воска или шугаринг.

Чтобы получить акционный бонус необходимо выполнить основное условие — привести подругу. Ну или друга, ведь салон, как утверждают специалисты, также специализируется на мужской депиляции воском или шоколадом.

Чтобы не оставаться на волоске от совершенства «Сфинкс» предлагает следующие услуги: black sugaring, шугаринг, эпиляция воском и шоколадом.

Судя по фото, размещенным на всеобщее обозрение, избавиться от нежелательной растительности можно практически на всем теле: начиная с подмышек и заканчивая ногами.

Отзывы клиенток гласят, что в салоне работают дружелюбные сотрудники, показывающие отличные результаты.

Для девушек, желающих опробовать метод эпиляции впервые, «Сфинкс» предлагает пробную бесплатную процедуру. Очень удобный подход, дающий возможность понять, какой вид борьбы с нежелательной растительностью подходит больше всего.