«Делает она, а стыдно мне»: Мир возмутился трендовым маникюром россиянки «Какающий единорог»

Сегодня, 13:04

Действо назвали омерзительным и позорящим маникюрное искусство.

На просторах Сети продолжают выкладывать фото и видео самого безумного маникюра в мире. Одной из самых популярных студий фрикового маникюра стал салон москвички Элеоноры Мовсисян. Накануне мастерицы студии слепили на привлекательных, женственных ноготках россиянки цельного единорога.

Однако у мифического животного была особенность — с подачи рукодельниц он умеет «какать», благодаря чему единорог получил своё прозвище.

Навык этот недолговечный и осуществляется при помощи шприца с красочным содержимым через соответствующие отверстия. Творческий подход к работе пользователи не оценили. Подписчики, среди которых –представители многих стран, возмутились трендовой темой необычного маникюра и раскритиковали поведение сотрудников салона, которые создали «Какающего единорога»: «Почему делает она, а стыдно мне?», «Неужели нельзя без пошлостей», «Какая низость».

Их желание похайпить на странностях одобряют лишь единицы, среди которых и руководитель студии. На своей странице Элеонора иногда выкладывает самые дерзкие работы своих подчинённых. Иногда девушки откровенно переходят грань, например, створяя на ногтях подобие наркотика и повторяя процесс его употребления.

По словам Элеоноры, порывы её студии миролюбивые. Таким странным образом они собирают просмотры. Но девушек просят остановиться, ведь мало того, что они позорят маникюрное искусство, к тому же ещё и пропагандируют омерзительные и даже преступные вещи посредством красоты. Но не похоже, чтобы девушки беспокоились о своём влиянии на массы.