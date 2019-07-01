Смола в элитном тюбике: Жидкая матовая помада White Star Beauty не прошла проверку на стойкость

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Многочисленные видеоуроки по нанесению брендовой помады не помогли обычным россиянкам.

Небезызвестный бренд White Star Beauty угодил в несколько неприятных историй, связанных со стойкой жидкой матовой помадой. Косметика бренда была представлена публике в прошлом году и состояла из практичной палитры – всего 8 цветов, каждый из которых модницам обошёлся почти в 2 тыс. руб. Ожидаемо, спрос на помады White Star Beauty был вялым, но даже те, кто решился раскошелиться на помаду от известного имени, пришли в ужас.

Проблемы начинаются почти сразу: при открытии ёмкости в нос бьёт резкий запах резины. Нанесение матового «чуда» - целый процесс, которому посвящены инструкция и ролики в социальных сетях. Мало того, что губы нужно то увлажнять, то сушить, обладательницы должны следить за тонкостью слоя, улыбаться, как Джокер, и не смыкать губы на протяжении 2-3 минут до полного высыхания субстанции.

Но даже такие манипуляции не позволили косметике White Star Beauty пройти проверку на стойкость. Помада держится «исправно» 3-4 часа вместо обещанных 12. А некоторым «повезло» поломать ёмкость в первые минуты (бренд снял с себя вину за происшествие).

Самая большая проблема дорогостоящей помады – сухой эффект на губах. Тогда как при первом нанесении складывается ощущение, что из элитного тюбика на губы попала смола, то вскоре появляется чувство стянутости, сухости и даже болезненности. Вероятно, это воздействие изопарафина, который в составе стоит на первом месте.

Изопарафин – это нефтепродукт, который часто применяется как смазочный материал и в косметологии. Ни запаха, ни вредного или полезного свойства вещество не имеет, но на губах быстро создаёт плотную, непроницаемую плёнку, которая в результате ничего хорошего коже не приносит и усиливает дегидрацию.

Поэтому массовые негативные отзывы о продукте вполне находят своё оправдание. Девушки всё чаще жалеют о потраченных тысячах, а бренд может предложить заменить шило на мыло – возврат средств, видимо, политикой компании White Star Beauty не предусмотрен.