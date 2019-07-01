Жизнь без фотошопа — реальна? Лучшие бюджетные маски, питающие и разглаживающие кожу лица

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Спасти женскую красоту может даже бюджетное средство.

Частые шелушения кожи лица, вызванные невероятной жарой могут доставлять дискомфорт. Однако проблему можно решить. Независимыми экспертами были выбраны лучшие маски, глубоко питающие и разглаживающие кожу лица за считанные минуты.

Жизнь без фотошопа реальна с косметическими масками российского бренда Organic Kitchen, которые не только приведут в порядок ваш внешний вид, но и сохранят финансы. Стоимость одной баночки колеблется в пределах 120 рублей.

Тонизирует и смягчает кожу био-маска с белой глиной и органическим экстрактом голубого льна «Гениальная уборка». Компоненты матируют поверхность лица, подсушивают воспаления и сужают поры. Девушки, что после 5-ти дневных макияжных будней, эта маска самый лучший вариант вернуть коже здоровый вид. Единственное нарекание на проблему смывания.

«Вечеринка на Марсе» с красной глиной и органическим гибискусом прекрасно очищает кожу и сужает поры. После высыхания не стягивает и не сушит лицо.

Маска SOS-восстановление «После вечеринки». Экстракт грейпфрута, входящий в состав, обладает антиоксидантными свойствами, а органическая лимонная цедра борется с вредным воздействием токсинов.

Маски могут решить многие проблемы с кожей лица. Если в них есть необходимость, то рекомендуется использовать всего 1-2 раза в неделю. Питательные средства Organic Kitchen помогут устранить шелушения, однако всегда следует учитывать индивидуальные особенности организма.