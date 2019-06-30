Путь к облысению: Кератиновое выпрямление заменяет натуральный волос на силикон

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Суть процедуры придать волосам внешний лоск, а внутри они разрушаются.

Процедура кератинового выпрямления становится все более популярной особенно среди девушек, которые жалуются на кучерявые волосы и вынуждены постоянно их выпрямлять. Постоянная термическая обработка и, к тому же, ежедневная, приводит к неизбежной порче волос и кератиновое выпрямление кажется выходом из ситуации. Однако, что, если манипуляция на самом деле вреднее, чем обычное выпрямление.

К сожалению, это так и блогер с образованием трихолога доказывает это в своем Instagram. Она рассказала, что на самом деле процедура заменяет натуральный волос на силикон, и делает это с помощью формальдегида. А это, как известно, очень вредный для волос компонент. Также стоит отметить, что с научной точки зрения при условии использовании термозащиты даже ежедневное выпрямление волос утюжком не способно испортить волосы настолько, насколько кератиновое.

Как итог, подобная процедура – лишь путь к облысению, который не принесет радости ни одной девушке. Да, 2-3 месяца эффект будет держаться, но из-за слишком близкого расположения волосы будут тереться друг об друга и грязниться быстрее – мыть их придется чаще – кератин будет вымываться. Это замкнутый и порочный круг. Особенно если учесть, что из-за кератинового выпрямления волос утяжеляется и фолликулу очень трудно его удержать. Поэтому прежде чем делать что-либо со своим телом и волосами, стоит тщательно изучить вопрос. Может быть это спасет волосы от неизбежного выпадения.