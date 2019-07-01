Бабы, нападай! Элитные магазины Москвы распродают «улётные» платья за полцены

Сегодня, 05:54

Скидки на обувь и платья достигают 70%. Выпускной прошёл, покупки закончились, и магазины начали «рубить» цены.

Кто не мечтал хотя бы раз попасть на финальную распродажу и накупить себе много красивых вещей? Этого хочется каждой девушке, но такой случай представляется редко. На этот раз жительницам Москвы повезло, поскольку у них есть возможность осуществить мечту. Дело в том, что элитные магазины распродают «улётные» платья за полцены.

Такой подарок производителей вызван не милосердием к женскому полу, а необходимостью. Это связано с тем, что недавно прошли по Москве и России в целом выпускные, и теперь никто не станет покупать дорогостоящие наряды. В следующем сезоне они будут уже немодными, а значит пропадут.

Производители решили хоть как-то заработать денег и начали «рубить» цену. И теперь волной прокатились сведения о том, что товар дешевеет. Можно громко кричать: «Бабы, нападай!». В числе этих магазинов также оказался и всем знакомый «СТОКМАНН». На официальном сайте можно увидеть, что скидки варьируются от 50 до 70%.

Например, среди моделей представлено миди-платье в цветочек, которое идеально подойдёт для девушек среднего телосложения — его стоимость с учётом скидки составляет 4100 рублей, когда нормальная цена достигает 12 тысяч. Также можно найти элегантные туфли на высоком каблуке за полцены — 11 тысяч рублей.

Наконец кожаная сумка, которую редко можно купить дёшево, также идёт по скидке. Вместо 18 нужно заплатить 11 тысяч рублей, и миниатюрная сумочка ваша. В целом выбор большой и после выпускного. Но если такие цены продержатся ещё неделю, то скоро ничего не останется.