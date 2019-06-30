«Битва банок»: Маска из Fixprice за 55 рублей «победила» соперницу за 1300

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Дорогой продукт едва не сжег лицо проводящей опыт девушке.

Вопрос, который волнует, пожалуй, каждую девушку это: «Какой продукт купить — подешевле и подороже?». Под прицелом блогера Alexis, которая занимается как раз исследованием этой темы оказались маска из Fixprice за 55 рублей и от Glam Glow за 1300 рублей. На первый взгляд обычные глиняные маски и блогер решила проверить их действие на себе. Она нанесла дешевую маску на правую сторону лица, а дорогую — на левую. Опыт закончился чуть раньше, чем надо — через 8 минут. Почему так быстро? Да потому что половина лица у Alexis просто начала жечь и покраснела, что видно на следующих фотографиях.

Маска за 55 рублей не дала видимого эффекта, но все равно «победила» соперницу, ведь хотя бы не попыталась сжечь кожу на лице проводящей опыт девушки. Как говорится, «битва банок» удалась на славу.

Еще один опыт с Glam Glow тоже закончился не очень хорошо для бренда. Тканевая бабл-маска за 910 рублей не сделала абсолютно ничего из того, что обещала, в отличие от маски из «Ашана» за 134 рубля.

Как говорится, почувствуйте разницу. Стоит, прежде всего обращать внимание не на рекламу и бренд, а на отзывы и качество масок. А лучше всего не наносить продукт сразу на лицо. Ведь в противном случае можно получить ожог на коже, который очень долго будет сходить. И рекламное «Сияй!» приобретет несколько иную форму в глазах пострадавшего от «чудо-качеств» клиента.