Отвалился вместе с ногтем! «Жертва» педикюра рассказала, почему не любит стразы

Сегодня, 15:55

Желание украсить ноготочки привело к тому, что девушка еще долго не сможет носить босоножки.

Лето в самом разгаре. Это пора, когда сапожки пылятся на полке в дальнем отделении шкафа, ботинки также занимают в гардеробе «места для поцелуев», а вот открытые туфли и босоножки выходят на первый план. Есть только одна сложность — ножки должны быть ухоженными, чтобы дама считалась красоткой от кончиков пальцев до корней волос. И если зимой педикюром можно пренебречь — достаточно просто шлифовки ногтей и минимального ухода — то летом пальчики ног должны притягивать восхищенные взгляды мужчин и сводить с ума от зависти женщин.

Одним из трендов сезона — педикюр со стразами. Впрочем, тем девушкам, кто решился его сделать, нужно помнить об опасностях этого элемента ногтевого декора. Об том, почему она не любит стразы, рассказала пользовательница в Сети. Последствия ее истории таковы, что теперь ей надолго придется отказаться от босоножек.

А случилось это потому, что барышня после наклейки стразов на ногти, отправилась на спортивные соревнования, в которых сумела победить. Однако вслед за этим спортсменка почувствовала боль в ноге — болел именно тот пальчик, который был украшен стразами, а остальные пальцы начали болеть немного позже, хоть и не так интенсивно. Дело закончилось тем, что страз отвалился от пальца вместе с ногтем. Ткани под ним были воспалены и кровоточили.

«Жертва» педикюра объяснила, что это произошло из-за того, что во время соревнований она была в кроссовках, поэтому стразы вдавливались в ногтевую пластину. Впрочем, по ее словам, если носить босоножки, то таких ужасающих последствий можно не бояться, хоть самой рассказчице придется ждать, пока отрастет новый ноготь.