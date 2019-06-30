Мода диктует – рисуй: Как сделать «естественные» веснушки

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В Сети полно лайфхаков для веснушек, но какие из них работают на самом деле?

В последнее время девушки очень часто стали предпринимать попытки сделать себе на лице веснушки. Многие считают, что они придают игривости и делают девушку милой, а также добавляют изюминку в макияж. Это действительно так и счастливые обладательницы веснушек перестали замазывать эти пигментные пятнышки, а те, у кого их нет – тщательно ищут способ сделать «естественные» веснушки. Ведь мода диктует – значит рисуй. Но как это грамотно сделать?

По Сети гуляет множество лайфхаков на этот счет, но нужно грамотно подобрать именно «свой».

Первым и самым главным среди всех является простое нанесение веснушек хной. Верхний яркий слой хны снимается, и девушка приобретает веснушки. Недостаток данного способа в том, что после пары дней пятнышки смываются и это выглядит очень странно, будто на лице грязь. Обычными тенями придется наносить их каждый день и девушки начали выдумывать свои способы для приобретения столь желанных веснушек.

Блогер Ира Блан решила проверить на себе несколько и доказала, что многие из них требуют выдержки и сноровки. Так, один из лайфхаков гласит, что нужно зажать кончик краски для волос и брызнуть себе на лицо. Результат, конечно, впечатлил Иру, но потом она поняла, что испортить эту «красоту» очень легко неловким нажатием руки. Поэтому нужно очень много тренироваться для этого способа.

Также есть и другой способ – взять тени для век, сделать из них крошку и побрызгать фиксатором для макияжа. После этого взять кисточку и брызнуть себе на лицо смесь. Ситуация та же, что и с краской – летит куда не надо и контролировать нужно уметь, чтобы не получить гигантское пятно на лице.

Третий способ самый действенный – взять краску для бровей, поставить точки на носу и как бы «разнести» их по лицу бьюти-блендером. Веснушки получаются и большими и маленькими, но после снятия краски маленькие будут, конечно, едва заметны. В целом же контролировать процесс легко, что является несомненным плюсом лайфхака.