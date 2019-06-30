Просто добавь воды! Рецепт тоника своими руками попал в Сеть

Сегодня, 14:04

Дорогие средства по уходу за кожей теперь можно обходить десятой дорогой.

Как часто средства по уходу за кожей заканчиваются некстати? – Да почти всегда. На какие хитрости только не идут девушки, чтобы продлить жизнь косметического средства: разрезают тюбики с тональным кремом, выскребают остатки брендовой помады спичкой или зубочисткой. Как выяснилось, некоторые косметические средства можно изготовить из подручных средств, причем по качеству они не будут уступать брендовым продуктам.

К примеру, незаменимое средство в косметичке каждой девушки, которая заботится о состоянии своей кожи – это тоник. И если средство на спирту правильно синтезировать в кустарных условиях очень сложно, то сотворить раствор на водной основе не составит труда.

Единственное непременное условие – не выбрасывать флакончик от уже использованного средства. Именно он и станет основой.

Далее эксперты советуют снять крышечку, хорошенько промыть флакон, но не водопроводной водой, а очищенной, питьевой. А после такую же питьевую воду налить в очищенный пузырек. Как говорилось в старой рекламе, «просто добавь воды!».

Затем девушкам достаточно добавить от двух до четырех гидрогелевых патчей на свое усмотрение и после их растворения тоник будет готов к употреблению.

Рецепт тоника своими руками моментально проник в Сеть. Девушки сразу изъявили готовность воспользоваться советом, а некоторые даже успели его испытать. Впрочем, для разведения тоника не следует использовать патчи с блестками. На своем опыте одна из комментаторов убедилась, что эти блестки забивают поры, что сводит очищающий эффект средства на нет.