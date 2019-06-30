Блогеры «сдулись»: В 2019 девушки меняют форму губ на «трендовую»

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«Лук Купидона» теперь снова в моде, а губы-подушки отходят на второй план.

В последнее время многие блогеры начинают менять форму своих губ. Прежние губы «сдулись» в кабинете у косметолога и в 2019 уже девушки меняют их на «трендовую» форму. А какая же именно сейчас в моде?

Оказывается, что «лук купидона», который отвечает за форму верхней губы снова входит в моду, а бесформенные «подушки» окончательно покидают пьедестал трендов. Стоит отметить, что и мужчины как-то прохладно относятся к подобной форме губ. Согласно опросам, большинство кавалеров предпочитают девушек, приближенных к естественным формам лица. Конечно, они не будут против модификаций в виде более пухлых губ или же наращивания ресниц или ногтей.

Однако, ко всему стоит подходить с умом и, самое главное, мерой. В определенной степени радует, что в моду вновь входит более естественная форма губ, которая не формирует собой четкий овал на лице.

При этом с самого начала коррекция формы губ предполагала всего лишь исправление асимметрии, неправильной формы или физических недостатков. Сейчас же девушки стремятся к идеалу и это совершенно не плохо, но стоит помнить, что во всем нужна мера, а не слепое следование трендам и порча собственных черт лица.