Гарантия - 2 дня: «Супер-клей» не спасет нарощенные ресницы без должного ухода

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Даже психическое состояние играет роль в сохранении кукольного взгляда.

Лень – двигатель прогресса и потому для удобства большинства девушек были придуманы нарощенные ресницы, ногти, татуаж бровей и так далее. При этом мастера обещают прекрасный эффект даже спустя достаточно большой промежуток времени – месяц или два. Впрочем, один из мастеров по наращиванию ресниц в Instagram решила поделиться одной «истиной» со своими подписчицами.

По ее словам, на самом деле от мастера гарантия на ресницы составляет всего-навсего два дня. Почему же так? Никакой «супер-клей», который, к слову, укрепляется как раз за 48 часов, не спасет нарощенные ресницы без должного ухода. Их необходимо расчесывать, не спать лицом в подушку, не тереть глаза, не задерживаться в бане и горячей ванной и многое другое. Даже психическое состояние, по словам мастера, играет большую роль в долгосрочности носки ресниц. Ведь если девушка постоянно плачет, то ресницы попросту быстро «отваливаются».

При этом стоит отметить, что от мастера здесь зависит только проклейка ресниц, а его возгласы о том, что они держатся около двух месяцев - обманчивы. Ведь он не ходит за клиенткой и не следит за сохранностью проделанной работы, а ведь 90% этого должен обеспечить носитель ресниц.

Поэтому девушки обязательно должны следовать рекомендациям мастера и больше улыбаться – ведь тогда кукольный взгляд будет еще и с блеском.